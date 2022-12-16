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Больницы восьми областей Украины из-за обстрелов остаются без света

16 декабря 2022, 20:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Источник: Depositphotos

Медицинские учреждения восьми областей Украины обесточены из-за обстрелов и работают на генераторах, сообщает Минздрав.

Без света остались часть больниц в Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Киевской областях. Критически важное оборудование, операционные и реанимации питаются в них от электрогенераторов.

Кроме того, без централизованного электроснабжения остаются несколько больниц столицы.

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В украинских больницах на сегодня имеется более 3  тыс. генераторов разной мощности, позволяющих закрыть минимальную потребность в электроэнергии. Резерв топлива для работы генераторов составляет не менее пяти дней.

В ближайшее время запланированы поставки еще более 2 тыс. генераторов.

— Каждая больница, у которой контракт с НСЗУ, имеет как минимум один генератор, позволяющий закрыть минимальную потребность в электроэнергии и дает электропитание в операционные и реанимации, – сообщает Минздрав.

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Кроме того, в настоящее время в больницах установлено более тысячи станций Starlink.

Источник
Минздрав
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Медицина в Україні
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