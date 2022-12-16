Медицинские учреждения восьми областей Украины обесточены из-за обстрелов и работают на генераторах, сообщает Минздрав.

Без света остались часть больниц в Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Киевской областях. Критически важное оборудование, операционные и реанимации питаются в них от электрогенераторов.

Кроме того, без централизованного электроснабжения остаются несколько больниц столицы.

Сейчас смотрят

В украинских больницах на сегодня имеется более 3 тыс. генераторов разной мощности, позволяющих закрыть минимальную потребность в электроэнергии. Резерв топлива для работы генераторов составляет не менее пяти дней.

В ближайшее время запланированы поставки еще более 2 тыс. генераторов.

— Каждая больница, у которой контракт с НСЗУ, имеет как минимум один генератор, позволяющий закрыть минимальную потребность в электроэнергии и дает электропитание в операционные и реанимации, – сообщает Минздрав.

Кроме того, в настоящее время в больницах установлено более тысячи станций Starlink.