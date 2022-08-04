Больницы в Запорожской области стабильно получают критически необходимое оборудование. Так, с начала года сюда поступили 16 кислородных станций, из них 13 закуплено за счет государственного бюджета и еще три за субвенции.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время визита в медицинские учреждения региона.

По словам министра, для медучреждений области в этом году также закуплено три КТ аппарата и пять рентгенаппаратов. Большинство оборудования уже доставлено в медицинские учреждения региона.

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— Наши врачи должны быть обеспечены всем необходимым для должного ответа на вызовы, которые спровоцировало полномасштабное вторжение России на нашу территорию, – отметил Виктор Ляшко.

По его словам, всего с начала войны в больницы Запорожской области доставлено закупленных Минздравом 12 систем для вакуумной терапии ран и 26 мониторов пациента, 3 портативных рентгеновских аппарата, 2 инфузионных насоса, 8 капнографов (с адаптерами воздуховода для взрослых, детей и младенцев).

Сообщается, что в течение этого месяца больницы региона получат еще 12 аппаратов с набором датчиков для УЗИ, 2 портативных электрокардиографа и 90 комплектов комплектующих и расходных материалов.

С начала войны Минздрав и Всемирный банк уже закупили более 6 000 единиц современного оборудования, к которым прилагаются большие объемы расходных материалов и комплектующих. Все это критически необходимое оборудование уже доставлено в больницы в разных уголках Украины.