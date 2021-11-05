Клиника Феофания с 1 января откроет свои двери для всех граждан — Ляшко

Больница Феофания с 1 января 2022 года заработает по программе медицинских гарантий (ПМГ).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с 2022 ПМГ начнет работать с 1 января, а не с 1 апреля, как это было в предыдущие годы.

– Клиника Феофания с 1 января откроет свои двери для всех граждан. Мы проработали все, чтобы эта больница зашла в ПМГ и законтрактовалась по приоритетным пакетам, — сказал он на встрече с журналистами.

По словам Ляшко, как только клиника примет эту программу, сюда будут госпитализировать “простых людей с такими диагнозами, как инсульты, инфаркты”.

Министр также сообщил, что ранее ПМГ начинала работать с 1 апреля, поэтому сложно было сконектировать государственный бюджет с местным.

Ранее стало известно, что Латвия намерена компенсировать лечение осложнений после Covid-вакцинации. Такое решения принял законодательный орган страны – латвийский сейм.