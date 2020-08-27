В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что могут снизить финансирование тем больницам, которые безосновательно госпитализируют пациентов с коронавирусом.

Чтобы избежать таких случаев, будет установлен понижающий коэффициент.

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Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Больницам не платят за количество пациентов с коронавирусом или тех, кто выздоровел. Поэтому, повышая число госпитализаций, нельзя получать больше денег, — заявил Ляшко.

По его словам, сумма средств, которая начисляется медицинским учреждениям, не зависит от количества больных или лиц с подозрением на Covid-19. Выплаты платят за количество бригад, а именно по 17 тыс. грн в месяц на каждую бригаду реаниматологов, инфекционистов и медицинских сестер, которые формируются в соответствии с количеством коек, занятых больными.

Коронавирус в Украине

В Украине 27 августа обнаружили 1 974 новых случаев коронавируса.

От осложнений умерло 2 403 украинцев, за прошедшие сутки — 49, что является наибольшим показателем за все время пандемии Covid-19. Полностью преодолеть коронавирус удалось 53 454 пациентам, за сутки количество возросло еще на 763 человека.