Оболонской окружной прокуратурой Киева сообщено о подозрении сотруднику одной из частных клиник по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

— Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2020 года 34-летняя потерпевшая обратилась к акушеру-гинекологу одной из частных клиник на столичной Оболони, — говорится в сообщении.

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В итоге врач неправильно оценила результаты УЗ-исследования и поставила неверный диагноз, что обусловило возникновение осложнений с внутренним кровотечением и тяжелого шока. Это привело к тяжким последствиям для здоровья пациентки.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы подтверждена причинно-следственная связь между действиями медика и тяжелыми последствиями для потерпевшей.

За совершенное врачу грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Оболонского УП ГУ НП в г. Киеве.