Сотрудники детской больницы в Херсоне рассказали, как они тайно планировали спасать младенцев от российских захватчиков после их вторжения в город в феврале.

Российские оккупанты подозреваются в том, что они забирают детей-сирот и отправляют их в Россию, что и побудило сотрудников детской областной больницы в Херсоне начать фальсификацию медицинских карт, чтобы создать впечатление, что они слишком больны, чтобы передвигаться.

— Мы намеренно написали ложную информацию о том, что дети больны и их нельзя транспортировать, — заявила заведующая отделением интенсивной терапии Ольга Пилярская.

Врачи все время боялись, что россияне узнают об этом, но все же решили любой ценой спасать детей.