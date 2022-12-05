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Врачебная тайна: в оккупированном Херсоне медики подделали медкарты детей, чтобы их не увезли в Россию

5 декабря 2022, 13:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Врачебная тайна: в оккупированном Херсоне медики подделали медкарты детей, чтобы их не увезли в Россию
Источник: Depositphotos

Сотрудники детской больницы в Херсоне рассказали, как они тайно планировали спасать младенцев от российских захватчиков после их вторжения в город в феврале.

Российские оккупанты подозреваются в том, что они забирают детей-сирот и отправляют их в Россию, что и побудило сотрудников детской областной больницы в Херсоне начать фальсификацию медицинских карт, чтобы создать впечатление, что они слишком больны, чтобы передвигаться.

— Мы намеренно написали ложную информацию о том, что дети больны и их нельзя транспортировать, — заявила заведующая отделением интенсивной терапии Ольга Пилярская.

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Врачи все время боялись, что россияне узнают об этом, но все же решили любой ценой спасать детей.

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Источник
The Guardian
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