Десятки щенков в Мичигане (США) умирают от загадочной болезни, которая, по словам официальных лиц, напоминает смертельный вирус, от которого нет лекарства.

Местные власти заявили, что по состоянию на понедельник, 22 августа, в округе Отсего погибло более 30 собак.

— Большинству из этих собак было меньше двух лет, хотя одной из них было четыре года, — сообщила директор приюта для животных округа Отсего Мелисса Фицджеральд.

Сейчас смотрят

Министерство сельского хозяйства штата Мичиган заявило, что болезнь похожа на парвовирус, который Американский клуб собаководов описывает как высококонтагиозный и смертельный особенно для щенков и непривитых собак. Этот вирус не лечится.

Симптомы у собак включают рвоту и диарею.

Ветеринары советуют местным жителям держать своих собак дома, не водить их в парки и не выгуливать.

Департамент сельского хозяйства Мичигана заявил, что работает с другими государственными и федеральными органами, местными ветеринарами и местными органами по контролю за животными, чтобы узнать больше об этой болезни.