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Лечили бы российские, все закончилось бы быстрее: до данным ГУР здоровье Путина берегут лучшие западные врачи

23 января 2023, 15:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Российского диктатора Владимира Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор живой. Об этом в интервью одному из украинских СМИ рассказал заместитель начальника военной разведки Украины (ГУР), генерал-майор Вадим Скибицкий.

В ходе беседы журналист издания напомнил, что генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж еще в 2000-е годы сообщал, что Владимир Путин серьезно болен. В течение последнего времени ходят слухи, что дни диктатора сочтены.

В связи с этим журналист попросил Скибицкого прокомментировать: может ли ГУР подтвердить, что это не пустые разговоры.

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— К сожалению, Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих живет. Лечили бы российские, все закончилось бы быстрее, — ответил он.

Напомним, что ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Путин болеет долго и очень серьезно, но увидеть победу Украины в войне он успеет.

Источник: Delfi

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