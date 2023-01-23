Российского диктатора Владимира Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор живой. Об этом в интервью одному из украинских СМИ рассказал заместитель начальника военной разведки Украины (ГУР), генерал-майор Вадим Скибицкий.
В ходе беседы журналист издания напомнил, что генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж еще в 2000-е годы сообщал, что Владимир Путин серьезно болен. В течение последнего времени ходят слухи, что дни диктатора сочтены.
В связи с этим журналист попросил Скибицкого прокомментировать: может ли ГУР подтвердить, что это не пустые разговоры.
— К сожалению, Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих живет. Лечили бы российские, все закончилось бы быстрее, — ответил он.
Напомним, что ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Путин болеет долго и очень серьезно, но увидеть победу Украины в войне он успеет.
Источник: Delfi