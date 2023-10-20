Каждый третий украинец страдает от изжоги, но не каждый обращается с такой проблемой к врачу.
И мало кто знает, что вроде бы безобидная изжога может привести к развитию тяжелых заболеваний, среди которых воспалительные процессы пищевода, кровотечения и даже раковые образования.
Именно с жалобами на отрыжку и изжогу в Центр хирургии Больницы Святого Пантелеймона обратилась 57-летняя женщина. Осмотрев пациентку, врачи направили ее на гастроскопию и рентгенографию с контрастированием.
Благодаря исследованию у женщины обнаружили грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. Такой патологией страдает 25-30% взрослых. Это заболевание, при котором желчь и соляная кислота из желудка забрасывается в пищевод.
Чтобы помочь пациентке, хирурги провели лапароскопическое вмешательство с помощью нового современного оборудования. Во время операции специалисты ликвидировали грыжу, переместили желудок в привычное анатомическое положение и выполнили реконструкцию отверстия диафрагмы, сформировав новый клапан.
Операция длилась всего на всего 59 минут и уже на следующий день без всяких жалоб женщина уехала домой.
Это важный пример того, как правильная диагностика и опыт специалистов могут значительно улучшить качество жизни здоровья и предотвратить серьезные осложнения.
Источник и фото: Первое медицинское обьединение Львова