Маленькая Стейси из Закарпатья вернула себе улыбку после успешного инновационного лечения в Межрегиональном центре детской челюстно-лицевой хирургии во Львове.

В пять лет девочка страдала от сосудистой мальформации в правой щечке, которая делала ее лицо асимметричным и мешала ей улыбаться.

Родители Стейси искали помощи для своей дочери и прибыли во Львов.

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После проведения МРТ и УЗИ было установлено, что у девочки есть сложная сосудистая мальформация, расположенная в толще жевательной мышцы и достигает размеров 3,5 см. Операция была слишком рискованной из-за возможных повреждений нервов и крупных сосудов, что могло бы ухудшить качество жизни малышки.

Челюстно-лицевой хирург Центра, Кристина Пограничная, предложила инновационный метод лечения — инъекционную склерозирующую терапию.

Вместо операции, Стейси получила три укола специального вещества, которое “склеило” аномальные сосуды и превратило их в нефункциональные тяжи, при этом не затрагивая здоровых сосудов.

Лечение длилось полгода, и уже после первой процедуры мальформация уменьшилась вдвое, а кровоток осложнения прекратился после второй процедуры. После третьей процедуры врачи подтвердили окончательную победу над болезнью.

— Наша цель — не дать мальформации дальше так интенсивно расти, насколько возможно остановить кровоток, — отметила детский хирург, Юлия Хомин.

Стейси теперь снова может улыбаться, а ее лицо осталось без шрамов или рубцов после лечения.

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Источник: Межрегиональный центр лечения детей с расщелинами губы и неба

Фото: Межрегиональный центр лечения детей с расщелинами губы и неба