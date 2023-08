Интересный и очень перспективный вариант клеточной терапии диабета открыли швейцарские ученые.

Пересадив генетически модифицированные клетки поджелудочной железы под кожу диабетикам, они добились дополнительного выделения инсулина в ответ на определенные звуковые раздражители.

Правда, успеха удалось достичь пока только в опытах на мышах, больных диабетом I типа. Наиболее эффективно на животных действовала песня We Will Rock You группы Queen. Вообще музыка этой группы оказалась действительно целебной для мышей-диабетиков.

А вот классическая и инструментальная имели едва заметное влияние.

Ежедневно мыши получали 15-минутную порцию Queen, что обеспечивало нормальный уровень инсулина в крови.

Можно ли это назвать чудом? Вряд ли, просто ученые бросили свой взгляд на механочувствительные ионные каналы клеток, через которые транспортируются вещества под воздействием механического раздражителя.

И поскольку звук может проявляться механическими вибрациями, то он тоже является таким раздражителем.

Почему бы с помощью звуковых волн не побудить клетки выделять биологически активные вещества, в частности инсулин, в котором нуждаются больные диабетом? Вероятно, с этого вопроса и началась научная работа.

Экспериментально было доказано, что для запуска этого механизма, подопытных надо помещать непосредственно на музыкальную колонку.

Только звук с частотой 50 герц на безопасной для слуха громкости 60-85 децибел лучше всего заставлял клетки выделять инсулин.

Под звуки музыки группы Queen у мышей за 5 минут высвобождалось 70% инсулина, который у них выработался за четыре часа, а за 15 минут — весь.

Исследователи использовали для исследования человеческие клетки поджелудочной железы и внесли в них ген механочувствительного ионного канала, то есть придали им способность откликаться на звук.

Потом выяснилось, что не обязательно помещать подопытных с трансплантированными клетками непосредственно на динамик, достаточно приложить источник звука к коже в месте имплантации.

А вот наушники никак не меняли ситуацию.

Это открытие в будущем сможет стать основой разработки технологии, с помощью которой лечить такое тяжелое заболевание, как диабет, можно будет прослушиванием любимой музыки.

Джерело і фото: The Lancet, Наука