Интересный и очень перспективный вариант клеточной терапии диабета открыли швейцарские ученые.
Пересадив генетически модифицированные клетки поджелудочной железы под кожу диабетикам, они добились дополнительного выделения инсулина в ответ на определенные звуковые раздражители.
Правда, успеха удалось достичь пока только в опытах на мышах, больных диабетом I типа. Наиболее эффективно на животных действовала песня We Will Rock You группы Queen. Вообще музыка этой группы оказалась действительно целебной для мышей-диабетиков.
А вот классическая и инструментальная имели едва заметное влияние.
Ежедневно мыши получали 15-минутную порцию Queen, что обеспечивало нормальный уровень инсулина в крови.
Можно ли это назвать чудом? Вряд ли, просто ученые бросили свой взгляд на механочувствительные ионные каналы клеток, через которые транспортируются вещества под воздействием механического раздражителя.
И поскольку звук может проявляться механическими вибрациями, то он тоже является таким раздражителем.
Почему бы с помощью звуковых волн не побудить клетки выделять биологически активные вещества, в частности инсулин, в котором нуждаются больные диабетом? Вероятно, с этого вопроса и началась научная работа.
Экспериментально было доказано, что для запуска этого механизма, подопытных надо помещать непосредственно на музыкальную колонку.
Только звук с частотой 50 герц на безопасной для слуха громкости 60-85 децибел лучше всего заставлял клетки выделять инсулин.
Под звуки музыки группы Queen у мышей за 5 минут высвобождалось 70% инсулина, который у них выработался за четыре часа, а за 15 минут — весь.
Исследователи использовали для исследования человеческие клетки поджелудочной железы и внесли в них ген механочувствительного ионного канала, то есть придали им способность откликаться на звук.
Потом выяснилось, что не обязательно помещать подопытных с трансплантированными клетками непосредственно на динамик, достаточно приложить источник звука к коже в месте имплантации.
А вот наушники никак не меняли ситуацию.
Это открытие в будущем сможет стать основой разработки технологии, с помощью которой лечить такое тяжелое заболевание, как диабет, можно будет прослушиванием любимой музыки.
Джерело і фото: The Lancet, Наука