Врачи из Киева, Черновцов, Ивано-Франковска и Харькова рассказали о том, как они преодолевают коронавирус на местах и хватает ли им лекарств и медицинского оборудования.

Заведующий терапевтического отделения Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Любовь Лосюк назвала ситуацию с коронавирусом в городе прогрессирующей. Количество больных со сложной формой пневмонии увеличивается.

— Сейчас мы не можем предсказать, какие осложнения ожидают пациента после выздоровления от Covid-19, поскольку вероятны хронические легочные заболевания, — отметила врач.

В отделении этой больницы есть 45 коек для приема пациентов и 20 мест для подключения человека к кислороду и этого не хватает. Медучреждение уже перепрофилировало отделения кардиологии, лор, а также терапевтические отделения для приема инфицированных пациентов.

— Сейчас у нас рекордные 198 больных, — отметила врач и добавила, что рост заболеваний связан с несоблюдением карантина.

Любовь Лосюк назвала средние цены для лечения коронавируса:

легкая форма — от 3,5 до 5 тыс. грн;

средняя форма тяжести — 12 — 14 тыс. грн;

сложное течение болезни обойдется в 30 тыс. грн.

— У нас была пациентка с очень сложной формой коронавируса и ее лечение обошлось в 70 тыс. грн. Если у человека методом ПЦР подтвержден диагноз Covid-19, тогда все лекарства мы предоставляем из госрезерва, — отметила врач.

Врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко рассказала, что волонтеры с фронта дали им деньги, чтобы врачи приобрели себе защитные костюмы.

— Однако мы видели, что в начале эпидемии у нас не было медицинских препаратов, поэтому на все средства мы купили лекарства для пациентов. Я считаю, что мы поступили правильно, потому что каждая новая смерть — это для нас своего рода поражение, — отметила медик.

Ольга Кобевко, учитывая свою практическую деятельность, отметила, что в начале борьбы с пандемией власть не посоветовалась с медиками, поэтому алгоритм работы врачей был несколько нелогичным.

— Врачи между собой часто контактируют и советуются как лучше поступить в той или иной ситуации, потому что нам нужен разный опыт и в частности для нас важна работа патологоанатомов и выводы по констатации смерти, — отметила Ольга.

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Старший ординатор отделения интенсивной терапии общего профиля Киевской городской клинической больницы Леся Згржебловская отметила, что пациенты, которых подключают к ИВЛ практически теряют свою автономность.

Искусственная вентиляция легких предусматривает введение трубки, которая раздражает трахею, поэтому любые движения причиняют человеку дискомфорт и вызывают кашель.

— С такими пациентами приходится много работать, потому что врач несет большую ответственность ведь часто у больных развивается почечная недостаточность, — отметила врач.

Она добавила, что аппарат ИВЛ не лечит от Covid-19, а позволяет выиграть время, пока у пациента вырабатываются антитела к вирусу, поэтому медики призывают не пренебрегать самоизоляцией и средствами защиты.

Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов рассказал, что врачи часто пренебрегают средствами индивидуальной защиты, потому что кто-то переболел и имеет антитела, а некоторые просто не успевает надеть костюм, если пациент нуждается в срочной помощи.

— В костюмах очень сложно работать, особенно в летнюю пору, когда во время работы человек очень потеет, — отметил врач.

Корсунов отметил, что пожилые люди должны очень трепетно относиться к карантину и оберегать себя, потому что массовое обесценивание карантина может привести к недостатку коек в отделении интенсивной терапии.

— Уже сегодня в отделении интенсивной терапии заполнены 13 коек, хотя помещение рассчитано на 6 пациентов, поэтому больные лежат в коридорах, — констатирует врач.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 июля в Украине зафиксированы 50 414 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 807 людей.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 306 человек, за сутки — 23. Полностью вылечились от коронавируса 23 119 пациентов, 926 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин. Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской области (+117) и Киеве (+114).