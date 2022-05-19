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Лечение раненых и помощь онкобольным — Израиль продолжит поддерживать Украину

19 мая 2022, 08:27
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
лікарня, електронна система
Источник: Depositphotos

Клиники Израиля будут принимать украинских пациентов для лечения и продолжат помогать онкобольным пациентам.

Такое заявление сделал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко. Он обсудил это во время встречи с Министром здравоохранения Израиля Ницаном Горовицем и послом Израиля в Украине Михаилом Бродским.

– Сегодня мы говорим не только о гуманитарной помощи и приеме украинцев на лечение в израильские клиники, но и о мощной поддержке на международной арене, – отметил Виктор Ляшко.

По информации профильного ведомства, сейчас в израильских больницах бесплатно лечатся украинские дети с онкологическими заболеваниями. Планируется, что в ближайшее время отправят новых маленьких пациентов.

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Всего за время полномасштабной войны в Украине Израиль отправил в страну 10 скорых и более 500 т гуманитарной помощи, среди которой — медикаменты, расходные материалы, аптечки и турникеты.

Также власти страны предоставили полевой госпиталь, который полтора месяца работал во Львовской области, благодаря этому помощь была оказана 6 тыс. украинских пациентов.

Источник
Минздрав
Теги
Израиль, Війна в Україні, Лікарні, медична допомога
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