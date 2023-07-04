Специалисты Министерства здравоохранения Украины объяснили, кто имеет право на медицинскую эвакуацию для лечения в зарубежных клиниках и куда обращаться по этом поводу.

— Минздрав вместе с международными партнерами с начала войны эвакуируют пациентов в клиники Европы, где они получают необходимое лечение и последующую реабилитацию, — говорится в сообщении Минздрава.

В первую очередь в зарубежные клиники направляются:

пациенты с травмами, требующие оказания третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

пациенты, нуждающиеся в оказании комбустиологической помощи (в случае ожогов);

дети с новообразованиями, нуждающиеся в оказании высокоспециализированной медицинской помощи;

взрослые пациенты с новообразованиями, нуждающиеся в оказании высокоспециализированной медицинской помощи;

дети с орфанными заболеваниями.

На сегодняшний день граждане Украины могут воспользоваться несколькими маршрутами медицинской эвакуации:

можно обратиться в областную больницу к врачу соответствующей специальности на консультацию и спросить во время консультации о возможности лечения за границей;

с амостоятельно подать предварительную заявку на Программу медицинской эвакуации тяжелобольные украинцы или же получившие травмы в результате войны могут в разделе Гражданам на сайте Минздрава;

т ретий маршрут касается представления на эвакуацию за границу раненых военнослужащих, осуществляемую через командование Медицинских сил Украины.

В Минздраве отметили, что каждый случай медицинской эвакуации требует отдельного подхода, однако, обычно подготовка пациента длится от 3-4 дней до двух недель.

В случае необходимости в посторонней помощи и поддержке из-за тяжелого состояния или необходимости последующего послеоперационного ухода пациента могут сопровождать родственники или близкие.