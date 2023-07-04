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Лечение за границей: в Минздраве объяснили, кто имеет право на медэвакуацию

4 июля 2023, 09:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины объяснили, кто имеет право на медицинскую эвакуацию для лечения в зарубежных клиниках и куда обращаться по этом поводу.

— Минздрав вместе с международными партнерами с начала войны эвакуируют пациентов в клиники Европы, где они получают необходимое лечение и последующую реабилитацию, — говорится в сообщении Минздрава.

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В первую очередь в зарубежные клиники направляются:

  • пациенты с травмами, требующие оказания третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;
  • пациенты, нуждающиеся в оказании комбустиологической помощи (в случае ожогов);
  • дети с новообразованиями, нуждающиеся в оказании высокоспециализированной медицинской помощи;
  • взрослые пациенты с новообразованиями, нуждающиеся в оказании высокоспециализированной медицинской помощи;
  • дети с орфанными заболеваниями.

На сегодняшний день граждане Украины могут воспользоваться несколькими маршрутами медицинской эвакуации:

  • можно обратиться в областную больницу к врачу соответствующей специальности на консультацию и спросить во время консультации о возможности лечения за границей;
  • самостоятельно подать предварительную заявку на Программу медицинской эвакуации тяжелобольные украинцы или же получившие травмы в результате войны могут в разделе Гражданам на сайте Минздрава;
  • третий маршрут касается представления на эвакуацию за границу раненых военнослужащих, осуществляемую через командование Медицинских сил Украины.

В Минздраве отметили, что каждый случай медицинской эвакуации требует отдельного подхода, однако, обычно подготовка пациента длится от 3-4 дней до двух недель.

В случае необходимости в посторонней помощи и поддержке из-за тяжелого состояния или необходимости последующего послеоперационного ухода пациента могут сопровождать родственники или близкие.

Источник
Минздрав
Теги
Евакуація лікування МОЗ Украины Советы хвороби
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