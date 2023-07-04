Специалисты Министерства здравоохранения Украины объяснили, кто имеет право на медицинскую эвакуацию для лечения в зарубежных клиниках и куда обращаться по этом поводу.
— Минздрав вместе с международными партнерами с начала войны эвакуируют пациентов в клиники Европы, где они получают необходимое лечение и последующую реабилитацию, — говорится в сообщении Минздрава.
В первую очередь в зарубежные клиники направляются:
- пациенты с травмами, требующие оказания третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;
- пациенты, нуждающиеся в оказании комбустиологической помощи (в случае ожогов);
- дети с новообразованиями, нуждающиеся в оказании высокоспециализированной медицинской помощи;
- взрослые пациенты с новообразованиями, нуждающиеся в оказании высокоспециализированной медицинской помощи;
- дети с орфанными заболеваниями.
На сегодняшний день граждане Украины могут воспользоваться несколькими маршрутами медицинской эвакуации:
- можно обратиться в областную больницу к врачу соответствующей специальности на консультацию и спросить во время консультации о возможности лечения за границей;
- самостоятельно подать предварительную заявку на Программу медицинской эвакуации тяжелобольные украинцы или же получившие травмы в результате войны могут в разделе Гражданам на сайте Минздрава;
- третий маршрут касается представления на эвакуацию за границу раненых военнослужащих, осуществляемую через командование Медицинских сил Украины.
В Минздраве отметили, что каждый случай медицинской эвакуации требует отдельного подхода, однако, обычно подготовка пациента длится от 3-4 дней до двух недель.
В случае необходимости в посторонней помощи и поддержке из-за тяжелого состояния или необходимости последующего послеоперационного ухода пациента могут сопровождать родственники или близкие.