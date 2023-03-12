Власти Нидерландов отменили все требования и ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Отныне больше не нужно делать Covid-тесты и уходить на самоизоляцию в случае положительного результата.

Как заявил глава Минздрава Нидерландов Эрнст Кейперс, Covid-19 будут теперь лечить как любую другую инфекцию дыхательных путей. К вирусу будут подходить так же, как и к другим респираторным инфекциям.

— Теперь вы действительно можете назвать это разновидностью гриппа, — сказал министр здравоохранения.

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По его словам, Covid-19 никогда не исчезнет, но почти все население страны имеет такой защитный иммунитет, что последствия гораздо менее серьезны, чем раньше.

Кейперс добавил, что больных коронавирусом все еще принимают ежедневно. В настоящее время в больницах находятся около 900 инфицированных.

Источник: NOS