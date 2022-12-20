В Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова открылось отделение военной кардиохирургии. В нем оказывают высокоспециализированную медицинскую помощь военнослужащим с боевыми травмами сердца, ранениями грудной клетки и сердца.

Это направление начало развиваться в институте Амосова в 2014 году. Уже тогда специалисты института получили большой опыт в лечении раненых, а институт быстро интегрировался в военную медицину.

Совместно с военными медиками были изданы Атлас боевой хирургической травмы (опыт АТО/ООС) и Боевая травма сердца, грудной аорты и магистральных сосудов конечностей. Также разработали показания по эвакуации раненого непосредственно в кардиохирургический стационар, показания к удалению постороннего тела после проникающего огнестрельного ранения грудной клетки и рекомендации по ведению пациента, когда обломок остается в сердце.

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В институте Амосова внедряют новые методики помощи пациентам с тяжелыми минно-взрывными ранениями, разработанные совместно с военными медиками.

Всего с июня 2014 года до начала декабря этого года в институте Амосова пролечили 597 участников российско-украинской войны, которые имели патологию сердца и магистральных сосудов. Из них – 40 с боевой травмой сердца и сосудов. Пациентам было выполнено 426 хирургических вмешательтств.

По словам директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М.Амосова академика Василия Лазоришинца, в структуре ранений грудной клетки перикард, сердце и крупные сосуды повреждаются в 10-15%.

– Наибольшая угроза жизни возникает вследствие минно-взрывных и пулевых ранений в сердце, летальность при проникающих ранениях сердца достигает 55-94%. К боевой травме сердца относятся также закрытые повреждения сердца и магистральных сосудов или миграция отломков в сердечные полости.

Полномасштабная война РФ против Украины заставила перейти систему здравоохранения на военные рельсы. В медицинских учреждениях были сформированы многопрофильные мультидисциплинарные команды. Академические, военные, муниципальные и учреждения системы Минздрава объединились в единое медицинское пространство

С самого начала полномасштабной российской агрессии и институт Амосова стал, фактически, многопрофильным военным госпиталем.

Как отметил академик Лазоришинец, врачи медучреждения несут миссию, определенную основателем института. Во время Второй мировой войны Николай Амосов был военным хирургом в полевом передвижном госпитале, в котором за период войны только пять хирургов прооперировали более 50 тыс. раненых.

Источник: НІССХ