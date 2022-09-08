Киевская область стала первым деоккупированным крупным регионом после начала полномасштабного вторжения. Но медицинская инфраструктура здесь во многих местах разрушена, большинство аптек закрыты. Все это не позволяет местным жителям полноценно заботиться о своем здоровье.

Поэтому настоящим спасением стали мобильные бригады медиков, о которых рассказали журналисты Фактов ICTV. Медики приезжают к людям в села и городки Киевщины, чтобы проконсультировать и полечить.

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В село Горенка в марте летели российские мины, артиллерийские снаряды и даже авиабомбы. В самые жаркие дни из 8 тыс. человек здесь оставались полторы сотни. На их глазах часто горели их же дома.

От таких стрессов у многих обострились болезни. Люди нуждаются и в лекарствах, и в медицинской помощи. Единственный сельский семейный врач — на фронте. Есть педиатр, однако взрослых он охватить не может: и с детьми каждый день аншлаг.

С апреля первыми заехали Врачи без границ. Впоследствии присоединились и другие организации.

Сейчас здесь работают специалисты из гуманитарной организации Врачи мира. В мобильной группе — врач, медсестра и психолог. С собой имеют оборудование для кардиограммы, измерения уровня сахара и давления. А также предоставляют бесплатно препараты на целый месяц.

Также своими бригадами медиков выезжают и профессионалы ОО Академия семейной медицины. Сделали более 90 выездов на Киевщину.

По их словам, хоть и не всегда у медиков есть условия, но они пытаются добраться до каждого села. Иногда приходится принимать людей прямо на скамейке посреди улицы.

Проект мобильных бригад показал себя эффективным. Поэтому, кроме Киевщины, этот опыт планируется расширить на Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, Черкасщину, Хмельнитчину и Волынь.

— Мы видим, что это нужно, и поэтому мы будем поддерживать этот проект до тех пор, пока повсюду не заработает сеть аптек, пока не восстановится система медицины, — заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

А потребность действительно есть, поскольку даже в разбитые населенные пункты ежедневно возвращается население, которому также нужна помощь.

И все без исключения нуждаются в психологической поддержке. Поэтому эти специалисты есть фактически в каждой мобильной группе.

Сегодня более 150 организаций под эгидой ВОЗ поддерживают Украину, в частности, медикаментами, расходными материалами и транспортом.