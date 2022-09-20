При изучении останков с предполагаемого чумного кладбища в итальянском городе Альгеро, внимание исследователей привлек детский скелет XVI века. На его зубах они заметили аномалии, которые изучили с помощью микрокомпьютерной томографии и растрового электронного микроскопа и химического анализа костей.

Скелет принадлежал ребенку возрастом до четырех с половиной лет. Все его постоянные зубы (не молочные) демонстрировали аномалии развития, которые проявлялись в виде широких бороздок и углублений (гипоплазия эмали), зазубренностей и бугорков.

Клыки были неправильной формы с небольшими углублениями, обнажающими дентин. Электронная микроскопия показала, что поверхность коренных зубов на некоторых участках из-за многочисленных углублений похожа на пчелиные соты. Было отмечено, что зубы ребенка отличались тонкой эмалью при нормальном объеме и структуре дентина.

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На костях рук и ног ученые обнаружили признаки воспаления надкостницы. Химический анализ указал, что в костях и зубах высокий уровень ртути. По всей видимости, ребенка долго лечили ртутью, что и привело к нарушениям в развитии зубной эмали. Но возможно, эти аномалии связаны с лечением врожденного сифилиса, который и сам непосредственно мог вызвать некоторые из нарушений.

Однако ртуть использовали и для лечения других болезней.

Найденный скелет ребенка интересен тем, что представляет собой один из самых тяжелых описанных палеопатологических случаев отравления ртутью и это самый молодой человек, которого лечили ртутью, из тех, что описаны в литературе.

Источник: SpringerLink