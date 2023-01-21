С начала полномасштабного вторжения в Украину враг уничтожил сотни медицинских учреждений, а людей лишил возможности получить медицинскую помощь.
Тем больницам, которые сейчас работают, часто не хватает самого необходимого, как вот лекарств, например. Им помогают волонтеры и благотворители.
Так пять больниц в Донецкой области получили препаратов и оборудования на 17 млн грн. Эти средства пожертвовали клиенты ПриватБанка.
В Краматорске, несмотря на темноту, разгружают большую машину с самым необходимым для медиков, работающих в прифронтовых городах.
Так выглядит состав одной из Краматорских больниц.
Все эти упакованные коробки – это лекарства от благотворителей и небезразличных украинцев.
В этом медучреждении работы врачам стало больше.
Сюда привозят пациентов не только из города, но и из окрестных населенных пунктов.
– Сейчас очень много очень запущенных пациентов, – говорит гендиректор Клинической больницы №2 Андрей Опришко. — Потому что люди из-под Кременной, Лимана и из-под Бахмута, которые находятся у линии столкновения, не имеют адекватной медицинской помощи
Среди разгруженного и новенькие кровати, дорогой рентген аппарат и кардиографы. Все это удалось закупить благодаря Благотворительному Фонду ПриватБанка. Клиенты финучреждения пожертвовали на это оборудование и лекарства 17 млн. грн.
Директор Восточного макрорегионального управления Приватбанка Эдуард Фильчаков рассказал:
— У нас при каждой операции есть возможность отчислить на благотворительность: либо на помощь ВСУ, либо на какую-то конкретную адресную помощь.
В Донецкой области россияне активно уничтожают не только жилые кварталы, но и медицинскую инфраструктуру. У линии фронта они повредили десятки медицинских учреждений. Из-за ситуации безопасности, например в том же Бахмуте даже аптеки не работают.
— Люди даже не имеют возможности купить лекарства, — сказала координатор БО Центра волонтерства и защиты Марианна Билык. – А некоторые аптеки ставят наценку в два-три раза дороже.
Что такое тяжелые пациенты Марианна знает не понаслышке. По специальности она хирург, но сейчас активно занимается волонтерством. Сначала лекарством и медтехникой помогали на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины. Теперь же привезла в Донецкую область. Говорит, это самая горячая точка на фронте и здесь врачам тяжелее всего.
— Они спасают как гражданских, так и ребят, которые стоят за нас. Поэтому наша задача – максимально им помочь. Мы должны сохранить их жизнь.
Гуманитарную медицинскую помощь получили еще несколько Краматорских больниц и Курахового. Лекарств, которые закупили благотворители, должно хватить на несколько месяцев. А некоторое полученное оборудование у местных больниц не было даже до войны.