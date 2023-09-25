Украинское правительство приняло решение о разрешении на меньшие аптеки в поселках и селах.

Согласно официальному сообщению, теперь в селах и поселках разрешено открывать аптеки меньшей площадью, что сделает медицинские препараты более доступными для жителей отдаленных населенных пунктов.

На сегодняшний день только 11% украинских сел имеют аптечные пункты.

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Более 20 тыс. сельских населенных пунктов остаются без аптечных учреждений.

На форуме Доступные лекарства-2023, обсуждалась проблема недостаточного количества аптек в селах.

Украинские эксперты и международные партнеры выразили возмущение из-за этой ситуации.

Несколько дней назад правительство внесло изменения в минимальные площади аптек в сельской местности.

Сейчас общая минимальная площадь аптек составляет не менее 30 кв. м для поселков и не менее 18 кв. м для сел.

Среди других недавних законодательных инициатив, принятых для облегчения доступа к лекарствам, стоит отметить законы о договорах управляемого доступа, которые позволяют закупать дорогостоящие лекарства по сниженной цене, и закон об электронной торговле, который позволяет получать лекарства по почте.

Все эти меры направлены на достижение главной цели — обеспечить наличие аптек в каждом населенном пункте и сделать лекарства доступными для всех жителей Украины.

Источник: Михаил Радуцкий