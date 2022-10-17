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Лекарства от эпилепсии бесплатно: как украинцы могут их получить

17 октября 2022, 11:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
таблетки
Источник: Depositphotos

Пациенты в Украине, страдающие эпилепсией, могут получать необходимые лекарства бесплатно, сообщает НСЗУ.

Чтобы получить такое лекарство, нужно обратиться к врачу — неврологу или психиатру.

Врач должен создать и внести в электронную систему здравоохранения план лечения. После чего специалист выпишет первый электронный рецепт на препарат по программе Доступные лекарства.

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Если план лечения уже есть, то рецепт сможет выписать даже ваш семейный врач. Так что выбирайте сами, к кому обращаться удобнее.

Всего в программу Доступные лекарства входит 27 торговых названий лекарственных средств для лечения эпилепсии. Пять из них пациенты могут получить в аптеках бесплатно, другие с доплатой.

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Получить лекарство по рецепту можно в аптеке, имеющей контракт с НСЗУ. Узнать адрес такой аптеки, в которой вам удобнее приобрести препараты, можно также по номеру контакт-центра 16-77.

Источник: НСЗУ

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