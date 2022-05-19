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Ленивые голубцы: экономия времени, а вкус тот же

19 мая 2022, 20:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ленивіе голубці

Очень многие любят голубцы, но мало кто тратит на них свое время. Вот и не знают наши дети, что же такое голубцы. Шеф Евгений Клопотенко помогает нам в этом важном деле – экономии времени – предлагая рецепт так называемых ленивых голубцов.

Капусту для ленивых голубцов можно выбирать любого размера, потому что начинку не понадобится заворачивать в отдельные листья. Если возьмете молодую капусту, это еще ускорит приготовление вкусненького.

Ингредиенты

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  • 125 г риса
  • 50 г воды
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 50-70 г сливочного масла
  • ½ кочана белокачанной капусты (маленькой)
  • 500 г фарша телячьего или ассорти
  • ½ ч.л. кориандра молотого
  • 400 г томатов (в собственном соку)
  • 200 г сметаны
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла
  • соль и перец по вкусу

Фарш можно приобрести готовый. Лучше смешанный: говяжий и свиной. Или сделайте сами из постной свинины.

Капусту порежьте ножом мелко. Морковь потрите на терке, лук порежьте мелко.

Растопите сливочное масло на сковороде и припустите лук до мягкости и прозрачности. Добавьте в сковороду морковь и потушите 3 минуты.

Добавьте нашинкованную капусту и потушите все вместе до мягкости капусты в течение 5-7 минут. Доведите овощи по вкусу солью и перцем.

Смешайте остывший рис, фарш и зажарку. Добавьте к смеси молотый кориандр.

Тщательно перемешайте и сформуйте небольшие котлетки.

Керамическую форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите ленивые голубцы в один слой.

Сделайте соус: Соедините нарезанные томаты с соком и сметану. Добавьте соль и перец, хорошо перемешайте. Смесью залейте форму с ленивыми голубцами и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 45-50 минут.

Источник: Евгений Клопотенко

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