Очень многие любят голубцы, но мало кто тратит на них свое время. Вот и не знают наши дети, что же такое голубцы. Шеф Евгений Клопотенко помогает нам в этом важном деле – экономии времени – предлагая рецепт так называемых ленивых голубцов.
Капусту для ленивых голубцов можно выбирать любого размера, потому что начинку не понадобится заворачивать в отдельные листья. Если возьмете молодую капусту, это еще ускорит приготовление вкусненького.
Ингредиенты
- 125 г риса
- 50 г воды
- 1 лук
- 1 морковь
- 50-70 г сливочного масла
- ½ кочана белокачанной капусты (маленькой)
- 500 г фарша телячьего или ассорти
- ½ ч.л. кориандра молотого
- 400 г томатов (в собственном соку)
- 200 г сметаны
- 2-3 ст. л. подсолнечного масла
- соль и перец по вкусу
Фарш можно приобрести готовый. Лучше смешанный: говяжий и свиной. Или сделайте сами из постной свинины.
Капусту порежьте ножом мелко. Морковь потрите на терке, лук порежьте мелко.
Растопите сливочное масло на сковороде и припустите лук до мягкости и прозрачности. Добавьте в сковороду морковь и потушите 3 минуты.
Добавьте нашинкованную капусту и потушите все вместе до мягкости капусты в течение 5-7 минут. Доведите овощи по вкусу солью и перцем.
Смешайте остывший рис, фарш и зажарку. Добавьте к смеси молотый кориандр.
Тщательно перемешайте и сформуйте небольшие котлетки.
Керамическую форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите ленивые голубцы в один слой.
Сделайте соус: Соедините нарезанные томаты с соком и сметану. Добавьте соль и перец, хорошо перемешайте. Смесью залейте форму с ленивыми голубцами и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 45-50 минут.
Источник: Евгений Клопотенко