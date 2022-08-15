Ллойд Остин заболел Covid-19

В понедельник, 15 августа, стало известно о том, что глава Минобороны США Ллойд Остин заболел коронавирусной инфекцией.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.
Остин отметил, что у него проявляются слабые симптомы заболевания.
– Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую слабые симптомы и пойду на пятидневный домашний карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), – сказано в заявлении.
Он добавил, что продолжит выполнять служебные обязанности из дома.
Кроме того Остин отметил, что в последний раз контактировал с президентом США Джо Байденом 29 июля.
Глава Пентагона напомнил, что в прошлый раз болел коронавирусом в январе. Тогда врач сказал ему о том, что благодаря полноценной вакцинации и двум бустерным дозам вакцины от коронавируса болезнь протекала не так тяжело.
– Я продолжу в последующие дни консультироваться со своим врачом, – резюмировал Остин.