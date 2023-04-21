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Ляшко анонсировал ликвидацию МСЭК с 2025 года: чем заменят медико-социальные экспертные комиссии

21 апреля 2023, 12:10
Валентина Андрейко журналіст
медики

Минздрав Украины хочет ликвидировать Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Виктор Ляшко уже анонсировал это событие.

По его словам МСЭК перестанет существовать с 1 января 2025 года.

Структура, проводившая медико-социальную экспертизу людям, которых лечебные учреждения направляли для установления инвалидности, вероятно, уже исчерпала себя.

Лицам, имеющим стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм, ранений или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, нужна современная система реабилитации и адаптации.

Ляшко объяснил, почему принятие решения откладывают на два года.

Ведь для отмены системы МСЭК необходимо внести изменения в 19 законов и 49 подзаконных актов.

Это большая и кропотливая работа, но Минздрав настроено решительно.

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Источник
Интерфакс-Украина
Теги
інвалідність МОЗ Украины реабілітація
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