Ляшко назвал вероятную цену вакцины против коронавируса

Вакцина против коронавируса может стоили около тысячи гривен.

Украина получила первое коммерческое предложение от компании из Японии на продажу возможной вакцины, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте: Для защиты от коронавируса нужно будет несколько доз вакцины — Гейтс

— Вакцина будет стоить $20 — около 500 грн одна доза. И потребует именно их вакцина двукратного введения. Еще проводятся клинические исследования, — пояснил Ляшко.

Первыми на средства правительства прививки получат медики и силовики. После них — пациенты с хроническими заболеваниями.

Местные выборы во время карантина

Проведения местных выборов в Украине на фоне пандемии коронавируса возможно. Рада назначила их на 25 октября 2020 года.

Темпы распространения коронавируса в Украине зависят от сознания граждан, считает Виктор Ляшко.

Результаты ВНО 2020 показали, что проведение массовых мероприятий возможно, если люди придерживаются карантинных правил.

Источник: Украинское радио