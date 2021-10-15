Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что бустерная, то есть третья прививка от Covid-19 будет.

По его словам, скорее всего, еще одну вакцинацию в Украине введут. Правда, неизвестно, бустерную или повторно двойную.

— Этот вопрос на рассмотрении. Но мы пока не на том уровне охвата вакцинами взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации, — сказал Ляшко.

Он также отметил, что сейчас министерство четко следует рекомендациям ВОЗ. Организация, в свою очередь, говорит: сначала нужно обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или к полному курсу вакцинации как можно большему количеству взрослых.

Исследование также подтвердило, что полностью вакцинированные люди, которые все же заражаются коронавирусом, значительно реже попадают в больницу или страдают тяжелыми симптомами.

Министр еще раз призвал всех вакцинироваться от коронавируса.

— Это вакцина для жизни. И все должны также понимать, что когда мы говорим — вакцинироваться, то вакцинируемся, чтобы спасти собственное здоровье. И не нужно сейчас играть в лотерею, достаточно ли у меня будет там титров антител после перенесенной болезни, или недостаточно, — заявил глава Минздрава.

Ранее Виктор Ляшко в интервью одному из изданий сообщал, что в Украине пока не планируют принимать решение о прививках бустерной дозой. Это связано с тем, что большая часть взрослого населения страны до сих пор не привилась от коронавируса.