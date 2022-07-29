Как сообщают специалисты, ведущие наблюдение за солнечной активностью, магнитная буря накроет Землю 30 и 31 июля.
Отмечается, что буря 30 июля будет самой мощной за июль с пиком в районе полудня. 31 июля активность Солнца заметно снизится.
Магнитная буря — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на наше самочувствие.
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Среди особо чувствительных к влиянию магнитной бури медики называют пожилых людей, метеозависимых, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями.
Во время магнитной бури возможны такие симптомы, как:
- головная боль;
- тошнота;
- головокружение;
- боль в сердце;
- боль в спине, мышцах и суставах;
- пониженное или повышенное давление;
- необъяснимая слабость и усталость;
- обострение хронических заболеваний;
- бессонница.
Как защититься от влияния магнитной бури:
- ограничить употребление жирной, жареной, острой, кислой и мучной еды;
- чаще бывать на свежем воздухе и проветривать квартиру;
- больше ходить пешком вместо езды на транспорте;
- кофе, алкоголь и сигареты заменить зеленым и травяным чаем;
- принимать контрастный душ по вечерам;
- ложится спать в одно и то же время.