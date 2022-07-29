Как сообщают специалисты, ведущие наблюдение за солнечной активностью, магнитная буря накроет Землю 30 и 31 июля.

Отмечается, что буря 30 июля будет самой мощной за июль с пиком в районе полудня. 31 июля активность Солнца заметно снизится.

Магнитная буря — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на наше самочувствие.

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Среди особо чувствительных к влиянию магнитной бури медики называют пожилых людей, метеозависимых, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями.

Во время магнитной бури возможны такие симптомы, как:

головная боль;

тошнота;

головокружение;

боль в сердце;

боль в спине, мышцах и суставах;

пониженное или повышенное давление;

необъяснимая слабость и усталость;

обострение хронических заболеваний;

бессонница.

Как защититься от влияния магнитной бури: