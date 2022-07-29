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Июль закончится магнитной бурей: как повлияет на самочувствие и как защититься

29 июля 2022, 11:23
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
магнітна буря
Источник: Depositphotos

Как сообщают специалисты, ведущие наблюдение за солнечной активностью, магнитная буря накроет Землю 30 и 31 июля.

Отмечается, что буря 30 июля будет самой мощной за июль с пиком в районе полудня. 31 июля активность Солнца заметно снизится.

Магнитная буря — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на наше самочувствие.

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Среди особо чувствительных к влиянию магнитной бури медики называют пожилых людей, метеозависимых, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями.

Во время магнитной бури возможны такие симптомы, как:

  • головная боль;
  • тошнота;
  • головокружение;
  • боль в сердце;
  • боль в спине, мышцах и суставах;
  • пониженное или повышенное давление;
  • необъяснимая слабость и усталость;
  • обострение хронических заболеваний;
  • бессонница.

Как защититься от влияния магнитной бури:

  • ограничить употребление жирной, жареной, острой, кислой и мучной еды;
  • чаще бывать на свежем воздухе и проветривать квартиру;
  • больше ходить пешком вместо езды на транспорте;
  • кофе, алкоголь и сигареты заменить зеленым и травяным чаем;
  • принимать контрастный душ по вечерам;
  • ложится спать в одно и то же время.

Источник
УНИАН
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