По состоянию на 23 октября 2021 года пять регионов Украины находятся в красной зоне карантина.

Минздрав обозначил таким цветом Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Одесскую и Херсонскую области. Однако с субботы ужесточили ограничения и в Сумской.

Согласно обновленным данным ведомства, большинство регионов оранжевые — Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая и Черкасская области.

Чем больше суточный прирост больных в Украине, тем меньше желтых регионов. Сейчас их осталось всего четыре — Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

Тем временем в стране продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Специалисты выявили уже более 23 тыс. новых случаев болезни.

Не улучшается статистика и со смертностью, каждый день вирус уносит жизни около 500 украинцев.

В связи с этим ряду регионов Украины грозит дальнейшее ужесточение карантина. Такие меры уже разработали и даже утвердили для Киева.