Высококачественная диагностика выходит за пределы лаборатории и становится более доступной. Для диагностики болезни Альцгеймера создан новый тест, который выявляет ранние признаки основной причины деменции.

Для этого достаточно подключить смартфон к гаджету для забора крови, подождать семь минут — и результат уже готов.

Над решением этой проблемы ранее работали ученые всего мира, ведь до сих пор не существовало такого суперпростого, точного и надежного способа диагностирования болезни Альцгеймера.

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Болезнь возникает вследствие генетической предрасположенности, травм мозга и возраста. Вероятность развития Альцгеймера после 65 удваивается каждые пять лет.

— Идея заключается в том, что мы можем прогнозировать, разовьется болезнь со временем или нет, — сообщил профессор Эндрю Шоу, глава компании Attomarker.

По его словам, есть девять типов белков, которые предсказывают деменцию, и исследователи уже работают над прототипом белка, который разрушается у людей, больных Альцгеймером.

Источник: TheSun