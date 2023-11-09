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Только за октябрь: почти 700 тыс. украинцев заболели ОРВИ, гриппом и Covid-19

9 ноября 2023, 16:18
Марина Мелехова редактор
лікар, лікарня, пацієнт, прийом у лікаря
Источник: Depositphotos

С начала октября по 5 ноября в Украине 692 151 человек заболел ОРВИ — простудой, гриппом и коронавирусом. По данным Минздрава, наибольшее количество пациентов в Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Статистика за последнюю неделю

Зарегистрировано 137 191 больных, среди них 73 685 — дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 4 133 украинцев, среди которых 1 971 ребенок. Выявлено 9 827 случаев коронавируса, 51 человек умер.

Кроме того, на этой неделе на территории Ровенской области благодаря секвенированию удалось зафиксировать подвид Омикрона — Пиролу.

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Минздрав напоминает, что сейчас в Украине доступны вакцины Janssen и Comirnaty. Вакцинироваться против Covid-19 можно бесплатно в пунктах прививки или в амбулаториях через семейного врача.

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Источник
Минздрав
Теги
вірус грипу грві Грип в Україні Коронавирус Covid-19 хвороби
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