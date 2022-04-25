В юго-западном японском городе Фукуока скончалась самая пожилая жительница планеты Земля. Случилось это 19 апреля, но местные власти сообщили новость только сегодня, 25 апреля.

Сообщается, что Кейн Танака родилась 2 января 1903 года, в год, когда был совершен первый в мире успешный полет на самолете с двигателем, и за год до начала русско-японской войны.

Ее жизнь охватила несколько эпох японской империи. Женщина была признана Книгой рекордов Гиннеса самым старым человеком в мире в марте 2019 года в возрасте 116 лет.

Кроме того, она стала самым старым человеком в Японии после того, как в сентябре 2020 года ей исполнилось 117 лет и 261 день.

Танака, седьмая из девяти братьев и сестер, вышла замуж, когда ей было 19 лет. Она поддерживала свою семью, управляя магазином лапши, когда ее муж Хидео и их старший сын отправились воевать во вторую китайско-японскую войну, начавшуюся в 1937 году. После войны Танака открыла магазин рисовых лепешек.

Танака приписывала свое долголетие вкусной еде и обучению. Ее любимыми лакомствами были газировка и шоколад. Последние годы жизни она провела в доме престарелых в Фукуоке, где помимо прочего любила играть в настольную игру Реверси.

После смерти Танаки самым старым человеком в мире стала Люсиль Рэндон, француженка, которой 118 лет и 73 дня. Это данные исследовательской группы геронтологии, которая отслеживает долгожителей во всем мире.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило, что самым старым человеком в Японии сейчас является Фуса Тацуми, 115-летняя женщина, проживающая в Кашиваре, префектура Осака.

Источник: Kyodo News

Фото: Kyodo News