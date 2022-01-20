Коронавирус может остаться навсегда, поэтому человечество должно научиться жить с Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

— Covid-19 не исчезает. Он будет с нами много-много лет, возможно, навсегда, и мы должны научиться с этим жить. Я думаю, что мы ведем Европу на пути перехода от пандемии к эндемии, и мы лидируем в том, чтобы показать миру, как можно жить с вирусом, — отметил он.

По словам министра, вероятно, вакцинация от коронавируса станет ежегодным мероприятием.

Министр также сравнил коронавирус с гриппом. Он отметил, что с ним тоже научились жить.

Джавид также подчеркнул, что люди умирают и от гриппа. В тяжелый год эта болезнь может унести около 20 тыс. жизней. Однако Великобритания не вводит из-за этого много ограничений, чтобы бороться с болезнью.

— Мы должны продолжать свою жизнь с разумными, соответствующими и пропорциональными мерами, — добавил министр.

Правительство Великобритании планирует пересмотреть ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса 26 января. Планируется отменить правило об обязательном ношении масок в публичных местах и рекомендацию работать из дома.

Сейчас страна переживает очередную волну заболевания коронавирусом. По состоянию на 19 января там зафиксировали более 108 тыс. новых случаев Covid-19.