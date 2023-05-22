Больница Royal Papworth в Кембридже одна из первых в Великобритании, которая использует робота Versius для операций на легких и грудной клетке.

— Это полностью отличается от устаревших операций, которые мы использовали в прошлом, — признался торакальный хирург Адам Перит.

Робот, который имитирует суставы рук человека и больше вращает запястьем, может делать небольшие точные надрезы, пока хирург управляет им с консоли.

По словам Перита, в настоящее время робот используется только для определенных пациентов, но в будущем так будут выполнятся почти все торакальные вмешательства.

— После многих лет работы по собственной методике нужно полностью переключиться на что-то новое. Тем не менее, роботизированная хирургия хороша тем, что ее довольно легко освоить, — отметил хирург.

Одной из первых пациенток робота-хирурга стала 61-летняя Серене Ньютон, которой сделали успешную операцию по удалению части легкого. Женщину выписали после трех дней пребывания в больнице, и она вернулась к своей административной работе.