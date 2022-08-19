В Украине прошли успешное испытание два телемедицинских проекта, которые изменяют философию украинской медицины – стиль работы врачей и их взаимоотношения с пациентом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что речь идет о:

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Teledoc Health, системе, предоставляющей возможности виртуальной помощи;

Rehabilitation Gaming System, платформе нейросенсорной реабилитации, которая с помощью гаджетов помогает комплексно лечить пациентов с повреждением мозга и опорно-двигательного аппарата.

— Телемедицина – сгусток современных технологий. Это будущее уже наступило. Нам представился уникальный шанс воспользоваться уже готовыми решениями и внедрить их в Украине, – отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Мария Карчевич.

Отмечается, что основные функции платформы Teledoc Health выполняет робот Litev3 – девайс, максимально приближающий виртуальные посещения к реальным.

С помощью встроенной управляемой камеры очень высокого разрешения можно тщательно обследовать пациента, измерять температуру, давление и подключать диагностическое оборудование.

Система дает возможность в некоторых случаях полностью заместить работу медперсонала, может самостоятельно двигаться и передавать данные для консилиумного решения по лечению каждого больного.

Уже восемь таких устройств работают в пяти городах Украины, создав синергическую сеть ведущих здравоохранительных учреждений. Планируется расширение сети до 30 устройств.

Платформа Rehabilitation Gaming System – это телереабилитация для повышения качества жизни людей с повреждением мозга и опорно-двигательного аппарата.

Проект адаптирован к конкретным потребностям каждого отдельного пациента от острой до хронической фазы после повреждения головного мозга.

В игровой форме с помощью обыкновенного гаджета больной выполняет простые упражнения. Движения пациента программируются, по каждому разрабатывается специальная программа, которая фиксирует динамику и учитывает ошибки в графиках и в процентном измерении.

Это настоящий прорыв в лечении пациентов с детским церебральным параличом, болезнью Альцгеймера. Это также помощь пациентам, получившим различные травмы, контузии, нарушения мозговой деятельности в результате ранений и взрывов во время боевых действий.

Платформа Solo обеспечивает защиту информации, которая является важнейшим условием работы проектов телемедицины, особенно в условиях военного положения.