В июле 2023 года 28% украинцев сообщили, что за последний год доплачивали за медицинские услуги, например, визит к врачу, процедуры (инъекции, перевязки и т.д.) или диагностику (рентген, УЗИ) в государственных медицинских учреждениях.

Среди 2011 человек, принявших участие в опросе Состояние коррупции в Украине 3 по 17 июля 2023 года, 32% респондентов подтвердили, что им не приходилось доплачивать, 39% опрошенных заявили, что не обращались за такими услугами, меньшинство не ответило на этот вопрос.

По сравнению с маем 2021 года, когда 33% ответов свидетельствовали о дополнительных платежах, эта доля немного уменьшилась.

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В то же время возросло количество граждан, которые считают, что для получения качественной медицинской помощи в будущем возможно стоит предоставлять дополнительное вознаграждение врачам.

Однако большинство опрошенных, как в 2021 году (17%), так и в 2023 году (26%), считают это необязательным.

Опрос показал, что уровень нетерпимости в Украине к предоставлению взяток, подарков или неофициальных услуг для решения личных проблем заметно вырос. По мнению 53% украинцев, такие действия никогда не могут быть оправданы.

Источник: РБК Украина