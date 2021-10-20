Сейчас Украина переживает едва ли не самую ужасную волну заболеваемости коронавирусной инфекцией за все время пандемии. Почти ежедневно Министерство здравоохранения регистрирует поразительное количество тяжелых осложнений, связанных с Covid-19, и госпитализаций с последующим размещением больных в отделения интенсивной терапии.

Уже пять областей находятся в красной зоне эпидемической опасности. Еще несколько сейчас имеют все признаки попасть в эту зону в ближайшее время.

— Мы постоянно подключаем новые больницы, увеличиваем количество врачей. Однако 94,2% госпитализированных с Covid-19 за неделю были не вакцинированы. Эти цифры говорят сами за себя. Вакцинация спасает жизни, — написал в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что вчера, 19 октября, было сделано рекордное количество прививок — 225 тысяч. Регионам поставлена задача обеспечить полноценную инфраструктуру для проведения массовой вакцинации. Цель — выйти на показатель в 1,5 млн прививок за неделю.

— Призываю людей не ждать красных зон в своих регионах, а пойти и сделать прививку сейчас, — подчеркнул Денис Шмигаль.

Он напомнил, что бизнес и общественные заведения могут работать даже в красной зоне, если все посетители и работники полностью вакцинированы.

Правительство не имеет намерений вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но единственной альтернативой локдауну была и остается массовая вакцинация.

Источник: Денис Шмыгаль