Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности по итогам июля составил 438,54 грн – на 37,52 грн больше, чем в январе этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

— В целом с февраля размер пособия от Фонда социального страхования Украины за один день пребывания на больничном вырос на 9,4%, — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер пособия по временной потере трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа работника и составляет:

Сейчас смотрят

50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет);

60% (при стаже от 3 до 5 лет);

70% (от 5 до 8 лет);

100% (если стаж – более 8 лет или при наличии льгот или отдельных норм в соответствии с законодательством).

Наибольший среднедневный размер пособия по больничным в июле 2022 года был:

в Луганской области (570,3 грн);

Запорожской области (557,4 грн);

в Киеве (510,7 грн).

Самый низкий – в Кировоградской области (365,2 грн).

Кроме того, в Фонде соцстраха напомнили, что дата финансирования пособий по больничным напрямую зависит от даты представления работодателем заявления-расчета.