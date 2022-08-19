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Почти половина украинцев сегодня чувствуют усталость — соцопрос

19 августа 2022, 19:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
усталость
Источник: Depositphotos

На все происходящее вокруг нас мы отвечаем эмоциями. Они проявляются в виде удовлетворения или неудовольствия, радости, страха, гнева и т. д. Именно через эмоции проявляется положительное или отрицательное отношение человека к окружающему миру.

В Украине война: кровавая и затяжная. Так как же чувствуют себя украинцы через шесть месяцев этой беды? По данным Gradus (смартфон-панель в Украине), украинцы испытывают такие эмоции:

  • обида — 13%
  • гордость — 40%
  • желание действовать — 19%
  • растерянность — 21%
  • отчаяние — 22%
  • разочарование — 24%
  • осторожность -26%
  • бессилие — 31%
  • страх — 31%
  • раздражение — 32%
  • злость — 37%
  • напряжение — 41%
  • надежда — 41%
  • усталость – 49%.
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Чтобы вызвать эмоциональную реакцию и манипулировать восприятием событий, враг распространяет нужную ему информацию.

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Агрессор добивается того, чтобы мы все между собой переругались, тогда нас легче сломать и завоевать.

Источник: Gradus 

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