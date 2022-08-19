На все происходящее вокруг нас мы отвечаем эмоциями. Они проявляются в виде удовлетворения или неудовольствия, радости, страха, гнева и т. д. Именно через эмоции проявляется положительное или отрицательное отношение человека к окружающему миру.

В Украине война: кровавая и затяжная. Так как же чувствуют себя украинцы через шесть месяцев этой беды? По данным Gradus (смартфон-панель в Украине), украинцы испытывают такие эмоции:

обида — 13%

гордость — 40%

желание действовать — 19%

растерянность — 21%

отчаяние — 22%

разочарование — 24%

осторожность -26%

бессилие — 31%

страх — 31%

раздражение — 32%

злость — 37%

напряжение — 41%

надежда — 41%

усталость – 49%.

Чтобы вызвать эмоциональную реакцию и манипулировать восприятием событий, враг распространяет нужную ему информацию.

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Агрессор добивается того, чтобы мы все между собой переругались, тогда нас легче сломать и завоевать.

Источник: Gradus