На все происходящее вокруг нас мы отвечаем эмоциями. Они проявляются в виде удовлетворения или неудовольствия, радости, страха, гнева и т. д. Именно через эмоции проявляется положительное или отрицательное отношение человека к окружающему миру.
В Украине война: кровавая и затяжная. Так как же чувствуют себя украинцы через шесть месяцев этой беды? По данным Gradus (смартфон-панель в Украине), украинцы испытывают такие эмоции:
- обида — 13%
- гордость — 40%
- желание действовать — 19%
- растерянность — 21%
- отчаяние — 22%
- разочарование — 24%
- осторожность -26%
- бессилие — 31%
- страх — 31%
- раздражение — 32%
- злость — 37%
- напряжение — 41%
- надежда — 41%
- усталость – 49%.
Чтобы вызвать эмоциональную реакцию и манипулировать восприятием событий, враг распространяет нужную ему информацию.
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Агрессор добивается того, чтобы мы все между собой переругались, тогда нас легче сломать и завоевать.
Источник: Gradus