Отоларингологи детской больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова вернули способность слышать защитнику, который почти полностью потерял слух в боях. Они выполнили первую в регионе операцию по костной имплантации аппарата для слуха взрослому человеку.

Об этом сотрудники ПМО Львова сообщили на своей странице в Facebook.

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Повреждения слухового нерва

— Слух у 47-летнего Юрия начал ухудшаться после полученных на фронте контузий. Вследствие неоднократного поражения взрывными волнами повреждения получил слуховой нерв воина, — говорится в сообщении.

По словам медиков, со временем мужчина совсем перестал слышать на правое ухо, а на левое — слух снизился до 30%.

Один из побратимов Юрия, который лечился во взрослой больнице Первого медобъединения Львова, посоветовал ему обратиться к львовским специалистам. А уже те направили бойца к отоларингологам больницы Святого Николая, которые имеют значительный опыт в имплантации слуховых систем.

Короткий период реабилитации

Как сообщается, специалисты выбрали метод с коротким реабилитационным периодом. Они решили выполнить операцию по костной имплантации системы проводимости BAHA. После такого вмешательства восстановление длится всего месяц.

В итоге львовские отоларингологи вживили воину, непосредственно в кость заушной области, имплант, который крепится вместе с магнитом. Когда рана после вмешательства зажила, сверху над ухом установили процессор, который через кость передает звук к слуховому нерву и дает возможность снова слышать.

После восстановления слуха Юрий вернулся на службу, добавили в ПМО Львова.

Источник: Первое медобъединение Львова