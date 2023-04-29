Такие истории, как правило, описывают в медицинских учебниках как пример уникального спасения пациента.

Благодаря единственно правильным действиям и решениям специалисты различных отделений столичной больницы Феофания в сложнейшей ситуации фактически выхватили из рук смерти женщину, жизнь которой, по сути, висела на волоске.

Тяжелая пициентка поступила в Центр инновационной хирургии и онкохирургии с признаками кишечной непроходимости. Пожилая женщина была истощена болезнью.

Во время обследования обнаружили опухоль сигмовидной кишки, это сложная патология. Хирурги уже готовились к операции, когда дообследование показало вдобавок еще одно опасное заболевание — критический стеноз аортального клапана.

Эта патология фактически делала невозможным проведение операции по удалению опухоли. Потому что пациентка не выдержит общий наркоз, сердце может просто остановиться.

Конечно, можно было сделать замену аортального клапана без решения проблемы с кишечной непроходимостью и опухолью. Но это бы не спасло женщину.

Новое открытие вообще поставило врачей в тупик — дополнительно у женщины обнаружили четвертую проблему — инфекционный эндокардит аортального клапана, осложненный абсцессом корня аорты.

Фактически этот букет диагнозов означал приговор пожилой пациентке, потому что врачи не могли ей помочь.

Однако, в Феофании решили рискнуть и сделать то, чего еще никто не делал: спасти пациентку, которая была в шаге от смерти. На консилиуме случай обсуждали всесторонне, обращались к новейшим международным руководствам.

Результатом обсуждения стал поэтапный план лечения.

Первый этап выполняли кардиохирурги. Команда высокопрофессиональных специалистов сделала санацию абсцесса и пластику корня аорты с заменой аортального клапана, также вывела дивертивную илеостому.

Операция длилась 6 часов и прошла успешно.

В результате первого вмешательства у женщины восстановилась нормальная работа сердца и пищеварение, появился аппетит.

Врачи радовались, что уже через несколько дней пациентка поднялась на ноги и даже начала набирать потерянный вес. Через неделю ее выписали.

Спустя несколько недель после первой операции взялись за опухоль. Ее удалось удалить без осложнений. Эта операция длилась три часа.

В Феофании применяют инновационные подходы к лечению, результаты впечатляют. К примеру, эта пациентка уже со следующего дня после второй операции могла двигаться и есть.

Остался завершающий этап уникального спасения — закрытие стомы. Однако уже сейчас врачи утверждают, что основная опасность миновала.

Командный подход, высокий профессионализм, умение анализировать и принимать нестандартные решения, а также привлекать международный опыт помогают коллективу Феофании решать самые сложные проблемы.

Джерело і фото: Клінічна лікарня Феофанія