В Днепре лечат больного малярией. Случай заболевания официально подтвердили в областном лабораторном центре Минздрава Украины.

Согласно данных местных эпидемиологов, мужчина недавно вернулся из Молдовы. До этого он находился в одной из стран Африки.

В настоящее время продолжаются противоэпидемиологические мероприятия. Больной получает всю необходимую помощь в условиях стационара.

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В прошлом году в Украине тоже фиксировали случаи заболевания малярией.

Так, в июле 2022 года женщина привезла малярию из Танзании в Ровенскую область. После специфического лечения ее состояние было удовлетворительным.

Болезнь передается через укус комара. Самые распространенные симптомы малярии: лихорадка, головные боли, слабость, озноб.

Малярия наиболее часто встречается в Африке, Центральной и Южной Америке, Азии, Океании.

Врачи отмечают, что если после посещения стран с тропическим климатом у вас возникли вышеуказанные симптомы, следует немедленно обратиться к врачу.

Источник: Днепропетровкий ОЦКПХ МОЗ