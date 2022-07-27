Малиновое желе хорошо тем, что подходит ко многим блюдам. Его кисло-сладкий вкус прекрасно сочетается с сырами или мясом птицы, а ваши утренние сырники и тосты будут подарят заряд энергии на весь день.

Ингредиенты

1 кг малины

50 г сахара

4 коробочка кардамона

100 мл воды

Выложите малину в дуршлаг. Промойте и удалите листики. Тщательно промойте яго под проточной водой.

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Выложите ягоды в кастрюлю или сотейник. Всыпьте сахар и добавьте четыре коробочка кардамона, влейте воду.

Варите на маленьком огне в течение 25 минут. Больше варить не стоит, потому что желе может потерять яркий цвет.

Стерилизуйте банки тем способом, который вам больше нравится. Извлеките из кастрюли коробочки кардамона, он уже отдал свой аромат и вкус ягодам.

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Выложите малину в стерильные банки и закатайте крышками. Чтобы масса лучше загустела, переворачивать банки не нужно. Дайте им остыть ночь, затем переставьте в более прохладное место.

Источник: Евгений Клопотенко