В штате Техас в США 2-летний малыш спас мать и отца от гибели, предупредив их, что в доме начался пожар. Оба родителя спали и не почувствовали запаха дыма, поскольку из-за коронавируса потеряли обоняние.

В интервью The Washington Post Кайла и Натана Дали рассказали, что их разбудил среди ночи двухлетний сын Брэндон со словами: мама, горячо!

Те сперва решили, что ребенку просто жарко и он хочет снять пижаму, но потом увидели пламя.

Оказалось, что мальчик, чтобы предупредить родителей об опасности, прошел в их спальню через охваченную пламенем гостиную.

Сообщается, что поскольку глава семейства был пожарным-добровольцем, семья заранее спланировала пути выхода из возможного пожара. Поэтому, когда бедствие стало реальностью, быстро сориентировалась в критической ситуации.

Однако к моменту прибытия пожарных пламя охватило не только дом, но и принадлежащие семье автомобиль и грузовик. Все сгорело дотла.

Сейчас семья живет у родственников, пока не подыщет съемное жилье. Их друзья создали специальную страницу в социальных сетях, чтобы помочь погорельцам с расходами, в основном с одеждой.

Малыш стал чем-то вроде местной знаменитости. Он говорит, что на улице незнакомые люди жмут ему руку и называют настоящим героем. Хотя сам ребенок вряд ли понимает, в чем состоял его героизм. Но такое внимание, по его словам, ему очень приятно.