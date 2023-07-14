Екатерина Сотникова, мама маленького мальчика, после смерти ставшего донором сердца для 6-летней Софийки, на своей странице в Facebook рассказала, что стало причиной смерти ее сына и как она приняла решение о пересадке его органов другим детям.

— Юра родился в Запорожье, где до известных событий в стране мы счастливо жили всей семьей. Дальше вынужденно менялись города, страны. А весной этого года я с сыном приехала в город Ровно, — пишет Екатерина.

Беда случилась 3 июля, когда у здорового жизнерадостного ребенка во время пробуждения после дневного сна произошло спонтанное кровоизлияние в головной мозг.

По словам мамы, не было предвестников беды: падений, ударов головой или любой другой причины.

— СКТ было проведено в ближайший час. Когда мне объявили результаты, мой шок и ужас я не забуду никогда. Я все поняла, как врач, но не могла принять, как мать, — признается Екатерина.

Именно, как мать она начала бороться за жизнь своего единственного сына, искать пути спасения, верила и хваталась за все призрачные шансы. Через пару дней сознание начало принимать реальность, которая за годы работы в реанимации была ей очень близка и понятна.

— Есть неизбежность, я знаю, как она выглядит. Смерть мозга. Это только дело времени. Что происходит дальше с телом, уж точно видела не раз. Юра почти сразу оказался в глубокой коме, без перспектив на жизнь с медицинской точки зрения.

По словам женщины, она, безусловно, знала, что операции по пересадке органов проводятся в Украине, но вот насчет доноров-детей была не в курсе.

Екатерина осознала: ее сына уже не спасти, но есть шанс спасти кого-то другого. Эта мысль твердо поселилась в голове. И возникла цель ее осуществить.

— В нашем случае я сама была инициатором, попросила помощи у коллег в поисках вариантов, куда можно обратиться. Со стороны выглядит сумасшествием и дикостью. Но так сложилось, что я не только мама, а ещё и врач. И мое понимание происходящего намного шире, чем у людей далеких от медицины.

В осуществлении задуманного помогло и приняло участие столько людей, что, как признается Екатерина, она боится даже начинать писать список, чтобы никого не упустить.

Все организационные моменты и транспортировка решались Ровенской областной детской больницей и Институтом сердца в Киеве.

— Дальше писать мне очень больно, но я постараюсь как-то собрать мысли. Нашего сыночка провожал в операционную весь персонал. Сквозь свои я видела и их слезы. Спасибо вам за понимание и поддержку. Вы Люди и Врачи с большой буквы, и только так!

До глубокой ночи Екатерина ждала результата операции. Когда ей сказали, что сердце уже бьется в другом ребенке, она впервые искренне улыбнулась. Сердце ее сына бьется!

Позже она узнала о спасенных мальчиках из клиники Охматдет, которым были пересажены почки и печень.

— Утром я увидела Соломию, слушала сердце. Морально я к этому была готова. А вот когда она тут же проснулась и позвала маму, я растерялась. Вот это и есть та грань, когда смерть дает жизнь. Мне стало легче.

Моя утрата невосполнима. Тогда, в понедельник вечером 3 июля, мой мир рухнул и никогда не станет прежним. Но я верю и надеюсь, что 9 июля возродился мир у этих троих детей, признается Екатерина Сотникова.

Источник: Екатерина Сотникова