Кесарево сечение с помощью матери — так называется эта методика — становится все более популярным в Австралии. Роженицы с помощью медицинских экспертов надевают стерильные перчатки, достают ребенка из своей матки и кладут себе на грудь.

Сторонники этой практики говорят, что она помогает матерям сблизиться со своими детьми и контролировать роды во время кесарева сечения. Ведь раньше женщин во время этой операции вводили в наркоз, из-за чего они чувствовали себя оторванными от процесса родов.

Впервые эту методику применили в некоторых австралийских клиниках еще в 2017 году, когда врачи поняли, что многим женщинам не хватает более глубокой связи со своими новорожденными во время кесарева сечения.

Постепенно практику позаимствовали в некоторых штатах США.

Кесарево сечение предполагает рождение ребенка с помощью операции, в ходе которой делаются разрезы в брюшной полости и матке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanessa Salerno (@vanessa.salerno_doula)

Обычно к этому прибегают, когда вагинальные роды невозможны или небезопасны, например, если ребенок находится в опасном предлежании, если мама ожидает более одного ребенка, если у ребенка или матери есть другие осложнения со здоровьем.

Часто маме требуется общая анестезия, из-за чего процесс родов как бы проходит мимо нее. Она получает спеленатого ребенка, выйдя из наркоза. У многих женщин это вызывает неудовлетворенность.

Кесарево сечение с помощью матери предлагает более эмоциональный подход.

— Большинство мам, которые прошли через это, в восторге от процесса и от самих себя, — говорит австралийская доула Ванесса Салерно.

Доулами называют квалифицированных помощниц в родах.

Салерно рассказала, что большинстве кесаревых сечений сейчас проходит под местной анестезией, которая вызывает онемение в области живота и блокирует боль. Но свои руки мама может полностью контролировать, чтобы вытащить ребенка из матки и положить его себе на грудь.

Многие мамы, в том числе в США, выбирают эту процедуру заранее, планируют ее со своим врачом. Как, к примеру, Рэйчел Шарплесс Уиллис из Флориды. Она сама вытащила своего сына из матки и положила себе на грудь.

— Это удивительное чувство, — сказала женщина.

Первый ребенок родился у нее с помощью незапланированного кесарева сечения после того, как ее вагинальные роды не увенчались успехом.

— Я была под общей анестезией, и пропустила первый крик своего ребенка, — говорит Уиллис.

Когда же она теперь участвовала в родах вместе с акушерами, то очень переживала, что слишком сильно тянет новорожденного из матки, но врачи заверили ее, что она все делает правильно.

— Я благодарна за участие в этом опыте, до сих пор не могу поверить, что собственными руками доставила в этот мир своего сына, — сказала Рэйчел.

Источник: Daily Mail

Фото: Vanessa.salerno_doula