На Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка, Биана стала самой юной мамой в Украине.

Роды произошли еще 18 ноября, подтвердил информацию заведующий акушерско-гинекологическим отделением Береговской больницы имени Бертолона Линнера Владимир Сагарда.

Роженице провели кесарево сечение, операция прошла успешно. Она родила мальчика весом 2,5 кг и ростом 49 см.

Сначала девочку хотели направить в Ужгородский городской роддом, где у врачей больше опыта работы в особых случаях.

Однако роды начались внезапно, из-за этого врачи приняли решение не транспортировать ее.

О беременности девочки стало известно еще осенью. Она проживает в одном из ромских поселений в селе Гать Береговского района Закарпатской области.

Несовершеннолетняя вступила в половой акт с мужчиной из Киева, когда семья работала на свалке в Киевской области.

Мать девочки заявляла, что всю ответственность за воспитание 11-летней дочери и внука берет на себя.

В то же время девочка говорила, что выбрала имя для ребенка — Александр.