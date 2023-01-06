Гражданин Нидерландов Ксандер Дебур профинансировал реабилитацию и лечение для 12-летней Кати из Мариуполя, которую чудом спасли из разрушенного россиянами драмтеатра и которая сейчас живет во Львове.

Сообщается, что в Мариупольском драмтеатре до 9 марта девочка вместе с мамой пряталась от ракетных атак. Однажды мама пошла за едой и погибла под очередным обстрелом города. Ребенка эвакуировали волонтеры, ведь кроме мамы у нее не было никого.

Отмечается, что девочка с рождения имела проблемы со здоровьем – она не видела и не говорила.

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Во Львове с Катей работала команда Центра поддержки детей и семей Рідні. Психологи помогли девочки адаптироваться после пережитого шока и стресса.

Кроме того, там же во Львове, Катю бесплатно прооперировали на оба глаза в Офтальмологическом центре Дмитрия Горячева, и она стала видеть.

— Впоследствии ее перевели в специализированное учреждение по соответствующему уходу. Но ребенок все еще нуждается в длительной дорогостоящей реабилитации, — рассказали сотрудники Центра.

По их словам, партнеры Центра рассказали о Кате своему другу Ксандеру Дебуру из Нидерландов. Ксандер – работник мэрии нидерландского города Эйндховен. С начала войны он поддерживал украинцев, принимал в своем доме женщин с детьми, помогал как мог.

Сейчас Ксандер финансово поддерживает Катю, оплачивая ее реабилитацию и дальнейшее лечение.

Источник: Львовский горсовет

Фото: Львовский горсовет