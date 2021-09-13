Мир страдает от пандемии коронавируса. Время от времени появляются новые штаммы. Например, Дельта, который гораздо опаснее предыдущих. Поэтому естественно возникает вопрос: стоит ли рисковать своим здоровьем или здоровьем других, путешествуя самолетами?

Между тем данные о пассажирах из США и Великобритании показывают, что количество авиаперелетов приближается к уровню, который был зафиксирован во время спада пандемии и перед появлением варианта Дельта.

И учитывая, что сейчас опасный штамм распространяется со скоростью звука, перед тем как купить билет на самолет, эксперты по полетам в эпоху Дельты рекомендуют задать себе несколько вопросов.

Допускаете ли вы, что этично по отношению к себе и к другим людям путешествовать в настоящее время?

— Краткий ответ таков: это зависит от того, где вы живете и куда собираетесь лететь, — отвечает эксперт Келли Хиллз.

Если говорить о стране, где 80% или более населения, имеющего право на это, полностью вакцинированы, а общий уровень заболеваемости Covid-19 низок, тогда да, это этично.

Но такая ситуация не во всем мире. Поэтому нужно быть ответственным и за свое здоровье. Ведь существует риск получить вред — моральный или физический — во время какой-то неважной поездки.

— Я считаю более нравственным вопросом такой, как лучше минимизировать риск для себя и других, — добавляет эксперт Томас Цай.

То есть, будучи привитым путешественником, все еще важно следовать указаниям авиакомпании и местной власти относительно ношения масок, скрининга и тестирования (в местах, где это требуется).

Путешествовать же без прививок — значит подвергать себя и других риску.

Мы находимся на этапе пандемии, когда основное внимание сосредоточивается на общих мероприятиях, которые могут уменьшить передачу возбудителя болезни, гарантировать, что школы, офисы и общественные места останутся открытыми, и минимизировать риск заражения от варианта Дельта.

— Я бы призвал людей подумать, куда они едут и откуда, — поясняет Томас Цай. — Убедитесь, что вы готовы продолжать придерживаться правил по предотвращению инфекций, например, носить маску и сокращать время без масок в помещении.

Может, неправильно привитым ехать туда, где низки показатели вакцинации?

Мы откладывали поездки в течение полутора лет, и у многих людей имеются вполне реальные причины для них. Но путешествие в регион с низким уровнем вакцинации и высоким уровнем заболеваемости Covid-19 — рисковано.

И хотя вы не способны контролировать риск для себя со стороны окружающих, но ваши прививки гарантируют, что вы можете контролировать риск для себя и для других. Надо добавить сюда ношение маски, отсутствие симптомов и контакта с больным.

Стоит ли ехать в отпуск в страну, где низок уровень вакцинации и недостаточно вакцин?

— Нет, не стоит, — советует эксперт Саския Попеску. — Подумайте о том, что вы несете угрозу персоналу аэропорта и людям, с которыми вы встретитесь (родители, дети, родственники, коллеги).

Если встречи будут на открытом воздухе — еще можно понять это путешествие. А если — в закрытом помещении, то не стоит рисковать собой и другими.

Если я все-таки решу путешествовать, чего следует избегать в пункте назначения?

— Я считаю, что идеально избегать переполненных помещений с недостаточной вентиляцией, — утверждает Саския Попеску. — Старайтесь сосредоточиться на пребывании на свежем воздухе, носите маску и будьте в курсе местных темпов передачи коронавируса.

Если люди решили путешествовать в это опасное время, они должны взять на себя ответственность за свои действия, и сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение болезни.

Электронные сертификаты о вакцинации против коронавируса в мобильном приложении Дія уже сгенерировали более 600 тыс. граждан Украины. Сертификат международного образца позволяет путешествовать за границу. Но все же перед планированием поездки нужно узнать об эпидемической ситуации в том месте, куда вы направляетесь.