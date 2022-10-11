Врач-гематолог Национальной детской специализированной больницы Охматдет Оксана Леонтьева погибла по дороге на работу, когда спешила к своим пациентам. Трагедия произошла утром 10 октября, во время жесточайшего ракетного удара по центру столице.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— Оксана работала в отделении трансплантации костного мозга 11 лет, спасала детей с раком крови. Была настоящим профессионалом и опорой для своих пациентов и коллег, самоотверженным и ответственным человеком и врачом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 10 октября Оксана завезла 5-летнего сына Григория в детский сад. Потом поехала в Охматдет, чтобы спасать пациентов, как делала это уже много лет. Жизнь Оксаны унесла российская ракета, ее машина сгорела дотла в центре Киева.

По словам сотрудников Охматдета, маленький сын Оксаны остался сиротой. Его отца не стало больше года назад. Теперь мальчика будет воспитывать дедушка.

Есть возможность поддержать семью. Номер карточки дедушки — 5375414117404300 Леонтьев Григорий Александрович.

Фото: Охматдет