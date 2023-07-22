Китайцы, страдающие от аномальной жары, применяют для защиты от солнца специальные маски, полностью закрывающие лицо. Новый вид масок называется фейскини.

Это самый ходовой товар в Пекине.

Фейскини – полнолицевые маски с отверстиями для глаз и носа, есть отдельные рукава и для защиты рук.

Китайское государственное телевидение показало туристов, делающих селфи рядом с 12-метровым термометром, который в режиме реального времени показывал температуру поверхности 80°C в Синьцзяне.

Вместе с фейскини люди покупают головные уборы со встроенными вентиляторами, поскольку растущие температуры бьют рекорды.

— Объем продаж определенно сильно вырос в этом году, – сказала продавец магазина, торгующего головными уборами и фейскини.

Никто из покупателей не говорит о моде или о новом тренде.

— Меня больше всего беспокоят возможные кожные заболевания, – сказала Ли Сюйан, 17-летняя студентка.

Причем, и девушка, и ее мать, которые прогуливались туристическим районом в Пекине, были в масках, закрывающих большую часть их лиц.